印度近日發生一起狗咬人意外，一名外送員到大樓送餐，準備出電梯時遇到一名帶著德國狼犬的住戶，未料下秒就慘遭惡犬攻擊，咬破他的睪丸，當場爆血、浸濕了褲子，目前外送員已經被送往醫院治療，但並不清楚關於傷勢的詳細狀況。

根據《News 18》報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦的潘維爾（Panvel），8月29日外送員佩里亞爾（Narendra Periyar）到一棟社區大樓外送，從監視器畫面可以看到，當他走出電梯時，有一名住戶正帶著寵物德國狼犬準備搭乘，佩里亞爾先是被湊上來的德國狼犬嚇得退回電梯內，住戶見狀拉走了愛犬，佩里亞爾也盡量靠著邊邊走，以遠離德國狼犬。

沒想到悲劇就在下一秒發生，德國狼犬竟掙脫飼主，朝著佩里亞爾的褲襠狠咬一口，雖然時間不長，但這一下仍咬破了他的下體，等走到停車場時，因為左邊睪丸受傷，褲子早已沾滿鮮血，朋友也拍下他一臉痛苦、用手壓住傷口的模樣。據報導指出，目前佩里亞爾已被送到新孟買（Navi Mumbai）的私人醫院接受治療。

影片在網路上曝光後，很快就吸引大批網友關注，不少人都相當同情佩里亞爾的遭遇，紛紛留言，「我也很愛狗，這顯然是飼主粗心造成的」、「可憐的外送員，總是有壞事發生在他們身上」、「現在養狗已經變成一種時尚了，但有些人明顯不知道怎麼養寵物」。