拔河比賽拚的不僅是力氣，智力和肌耐力也是左右成敗的關鍵，不過更重要的是避免「豬隊友」亂入搞砸比賽。網路上日前瘋傳一段小朋友的拔河影片，正當眾人使盡吃奶力氣一拚高下時，一隻黑狗也興致高昂的加入戰局，沒想到助陣不成，還「拔槍」亂入，讓隊友兵敗如山倒，不僅現場圍觀群眾全笑翻，就連網友也看傻「你是來亂的吧！」

根據影片顯示，參與拔河的兩支隊伍勉強呈現僵持的局面，此時左邊較弱勢的一方突然加入一隻黑狗上場救援，直接將前腳搭在紅衣小男孩的腰上，似乎想幫忙出一臂之力，殊不知黑狗助陣不成，還「拔槍」亂入，一心只想著色色，畫面引人遐想。

而紅衣小男孩發現黑狗的前腳架在自己的腰上後明顯不悅，顧不得比賽，不斷分神轉身，急於擺脫「豬隊友」，最終隊伍也因為減少了一份力量，被對手輕鬆擊敗。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「小黑你是來亂的吧」、「你是不是其實想對人家色色」、「叫你拔河，沒叫你拔槍欸」、「這真的是要幫忙嗎？根本豬隊友欸」、「用四隻腳的力氣幫忙居然還輸」。