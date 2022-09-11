泰國男子近日開車外出時，在馬路正中央發現2隻巨蜥像情侶一樣抱在一起，男子立刻放慢車速觀察眼前的奇景，直到30分鐘後牠們才終於離開。然而這2隻巨蜥並非甜蜜的戀人，而是爭奪地盤的對手，看起來親近的擁抱，其實只是牠們打架時常做的舉動。

根據《Times Now》報導，泰國男子塔納潘（Kot Thanatpan）在開車途中，發現有龐然大物擋在馬路中央，讓車輛無法通行，他靠近一看，竟是2隻站立著的巨蜥正一動也不動地甜蜜相擁。塔納潘受訪時表示，他一開始還以為這2隻巨蜥是情侶關係，不過事後聽別人說才知道，牠們其實是在打架。

報導指出，這場巨蜥間的戰爭導致交通堵塞將近半小時才終於結束，但牠們之間的「恩怨」並未了結，只是轉移陣地，換個地方繼續打架而已。據了解，巨蜥有非常強的領地意識，雄性之間常常為了爭奪地盤而打架，牠們打架的姿勢卻常被人類誤會是在「擁抱」。

日前在馬來西亞一所大學的停車場中，也出現2隻相擁的巨蜥，牠們像是在跳「探戈」一樣，身體不斷左右搖擺，還出現彎腰倒地的動作。有些人開玩笑地說，這2隻巨蜥就像許久未見的情侶，正在用激烈的動作表達思念之情，但牠們其實是在打架，用盡全身的力氣只為扳倒對方。