看過金庸《天龍八部》的人對於「凌波微步」並不陌生，是逍遙派獨門的上乘輕功，沒想到最近卻被用來形容2隻壯碩棕熊，不僅不突兀，還毫無違和感，尤其是牠們緊貼車窗討食的滑稽身影曝光後，立刻在網路爆紅。

綜合陸媒報導，北京一間動物園近日被民眾捕捉到2隻棕熊緊跟著遊園車討食的滑稽身影，只見牠們一路緊貼在車身上，接著使出「凌波微步」，以絕妙的小碎步跟著遊園車跑動，即便腳下有積水也絲毫不受影響，行動相當靈活。

對此，園方工作人員表示，猛獸區內有多隻棕熊，民眾進入必須統一乘坐遊園巴士，若有貪吃的棕熊想討食物，就會緊貼車身，跟著巴士橫向移動，當車子停下後，再將嘴巴伸入餵食孔，等待遊客投食。

影片曝光後網友全被棕熊追車討食的滑稽身影給笑翻，紛紛留言直呼「這身手實在了得」、「很像演生離死別的愛情劇，男主一路追車送別女主」、「覺得有點像喪屍片裡追車的活屍」、「門窗破了又是另外一個故事了」。