法國考古團隊近日在衣索比亞發現古代巨型水獺的化石，透過分析出土的牙齒和股骨，推測這隻水獺的體重高達440磅（約200公斤），體型有如現代獅子，且牠以水中生物、陸上小型動物為食，是當時人類獵食的強勁對手。

Ancient otter fossils show it was the size of a LION when it lived more than 2.5 million years ago https://t.co/FO9xMgtRZP — Apsny News (@news_apsny) September 10, 2022

根據《每日郵報》報導，法國考古團隊近日在衣索比亞南部的奧莫河（Omo Valley），發現250萬年前古代巨型水獺的化石，其牙齒長度超過1英寸（約2.5公分）、股骨則有12英尺（約3.7公尺）長，考古團隊推測這隻古代水獺的體重高達440磅，體型和現代獅子差不多，而現代水獺體重只有13磅（約5.9公斤）左右。

除此之外，這種古代巨型水獺的習性類似陸生動物，會捕食水中生物、陸上小型動物及所有品種的植物，這和以魚類及軟體動物為食的現代水獺有很大的不同，研究人員推測，牠們當時已經和一部分的早期人類共存，且是古人獵食的強勁競爭對手；然而當潮濕的氣候變得乾燥，再加上人類入侵牠們的棲息地，使這種古代巨型水獺逐漸走向滅亡。

考古團隊計劃將更深入研究巨型水獺牙齒的琺瑯質、股骨的形狀和結構，以更詳細地了解牠們在史前生態系統中佔據的位置及滅絕原因。事實上在2017年就曾有考古團隊發現古代巨型水獺，並將其稱作「Siamogale Melilutra」，其體重約110磅（約50公斤），咬合力非常強大，可以咬碎軟體動物的殼，或鳥類、小型哺乳類動物的骨頭。