世界之大無奇不有，網路日前瘋傳一張照片，只見一隻橘色小魚竟然鑽進水母的身體中，乍看之下猶如套上一件透明雨衣，模樣相當奇特，而最讓眾人詫異的是，牠還能控制水母游動的方向，畫面曝光後引爆網友熱議。

綜合外媒報導，這張奇特的照片出自於澳洲攝影師山謬（Tim Samuel），數年前他與另一名攝影師友人芙蘭妮（Franny Plumridge）前往新南威爾斯州北海岸拜倫灣（Byron Bay）潛水時，意外直擊了這幕驚奇畫面。山謬表示，當時他看到一隻橘色小魚竟然鑽進水母的身體裡，乍看之下就像是穿上了透明雨衣一樣，原以為小魚被困在水母身體內，但仔細觀察卻發現，小魚不但沒被困住，還能控制水母的游動方向。

山謬本想出手幫忙小魚脫困，但想到一旦出手等同於干預大自然生態的發展，於是沒有插手。事後山謬將照片PO網，意外引爆網友熱議，紛紛留言回應「這是水母易容術嗎」、「好像迪士尼的電影情節」、「美得讓人窒息」。

對此，澳洲昆士蘭大學魚類專家提貝茲（Ian Tibbetts）解釋，這應該是鰺魚，該種魚類會與水母達成共生關係，將水母的毒刺當作保護傘，避免被大魚攻擊或吃掉。