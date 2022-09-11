東漢末年三國時期戰爭頻繁、時局混亂，有許多結盟與背叛的故事，其中孫權曾為了兒子，派使者向關羽提親，卻被關羽以嘲諷的話語拒絕，「虎女安能配犬子乎？」，不希望女兒下嫁到門不當戶不對的家庭中，但在真實歷史中，真正委屈身分的其實是孫權一家。

根據《國家人文歷史》報導，在元末明初的章回小說《三國演義》中，描寫了孫權派使者前去找關羽提親，希望關羽的女兒能嫁給自己的兒子，最後被一句「虎女安能配犬子乎？」給拒絕，關羽並不同意女兒「下嫁」給孫權的兒子，但歷史上的實際情況真的是這樣嗎？

事實上在這門婚事中「紆尊降貴」的是孫權一家，因為當時孫權是車騎將軍，而關羽只是蕩寇將軍。按照漢制，車騎將軍的地位僅次於大將軍和驃騎將軍；而蕩寇將軍只是個「雜號將軍（武官職）」，比起車騎將軍這種常設職位，可以入朝參政並開府理事的「重號將軍（武官職）」要差得多。

除此之外，孫權雖然名為漢臣，但實際上是江東之主，儘管關羽日後名震華夏，但在當時只不過是劉備麾下一將而已。如果以這種角度來看，孫權主動向關羽提親就顯得有些奇怪，但在封建時代，統治階級的婚姻向來是為了政治服務，孫權為子求婚也是為了謀求自身利益，關羽自然也明白這點，為了不讓女兒婚姻不幸福，也避免對方以女兒要脅自己的可能，最終才選擇拒絕這門婚事。