明成祖朱棣是明太祖朱元璋與馬皇后嫡出的第4子，登基前育有4子5女，但他在位的22年間卻再也沒有生下任何兒女，讓不少人百思不得其解，直到一名宮女臨死前爆出驚天秘密，這才真相大白。

根據《搜狐網》報導，民間認為，朱棣為了爭奪皇位不惜對侄子朱允炆下手，才會遭到「斷子絕孫」的報應，然而從朝鮮史書《李朝實錄》中可以看出一絲端倪，內容提到朱棣性能力不怎樣，還患有陽痿，而之所以會被爆料，要從一位朝鮮女子說起，其中還涉及了一場宮廷屠殺。

永樂5年，皇后徐氏病死後，后位便一直空缺著，而當時朱棣最寵愛的妃子則是來自朝鮮的美女「權賢妃」，她不僅聰明伶俐而且能歌善舞，深受朱棣寵愛，可惜權賢妃紅顏薄命，沒幾年就病亡了，痛不欲生的朱棣還為她修建陵寢，更下令百姓守墳。

權賢妃死後，朱棣並沒有對她的死因多做猜測，但朱棣有一名忌妒心極強的妃子呂氏卻誣告，指毒殺權賢妃的人是同為從朝鮮進貢而來的呂美人，氣得朱棣虐殺了呂美人，還將其宮中的200多人全部處死洩憤。不料，呂妃自己和太監有染的事情也曝了光，她眼見東窗事發，便嚇得自我了斷。

面對事情接踵而來，朱棣憤而誅殺了一票宮女太監，朝鮮史書提到「凡連坐者2800人」。但值得一提的是，朱棣行刑前特意前往刑場監看，一名宮女自知命不久矣，氣得破口大罵「自家衰陽，故私年少寺人，何咎之有！」意思就是，朱棣你自己性能力有問題，呂氏才會找年輕太監私通，何罪之有？而朱棣患有陽痿的事情也因此被爆出，讓他顏面盡失。