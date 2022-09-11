俗話說「人不可貌相」，不能僅憑外貌判斷人的好壞高低，但日本「鱷龜生態研究所」所長荻野要，卻在接受電視台邀約訪問時被3度詢問「您真的沒有前科嗎？」讓他相當無奈，還在網路上訴苦，引爆網友熱議。

綜合日媒報導，荻野要從1995年起就開始飼養鱷龜，之後還成立了鱷龜研究所，專門研究鱷龜生態，閒暇時還會協助救援遭到遺棄和受傷的動物，目前約莫收養600隻，當中包含貓、狗、蛇、鱷魚、剃刀龜等動物。荻野要還提到，自家建築公司的大部分收入，也花費在照料動物與伙食上。

不過荻野要剃光頭、戴墨鏡的造型，加上粗曠的外表，讓他渾身散發著凶惡氣息，一直不斷遭人誤會是有犯罪前科或是從事非法勾當的黑社會人士，甚至在受邀上節目時，被連環逼問是否有犯罪紀錄，讓他瞬間眼神死。

荻野要近日在推特上大吐苦水，透露節目錄影前時，就被電視台人員詢問「您真的沒有前科嗎？」沒想到錄製後又被導演問「所長你沒有前科對吧？」等到節目播出前，製作人又再次跑來問「荻野先生你確定自己沒前科吧？」讓他無奈表示，「電視台到底多希望我有什麼樣的前科？虐待或走私動物嗎？」

貼文一出，網友們雖然同情他的遭遇，但也忍不住笑翻，紛紛留言安慰「面惡心善的所長明明是大暖男」、「他們肯定沒看過所長抱著貓咪的反差萌樣」、「所長其實跟《蠟筆小新》裡的園長一樣善良」；也有人直言，電視台問這種問題真的很失禮。