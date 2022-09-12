哈士奇雖然外表看起來英挺帥氣，卻經常做出讓飼主哭笑不得的脫序行為，因此有了「二哈」的稱呼。外國近日流傳一段影片，一隻哈士奇看到一台發出音樂聲的玩具車，好奇湊上前查看，未料下秒它突然「變形」，讓哈士奇嚇到不斷後退，還不小心翻過低矮的女兒牆，從頂樓摔落。

外國網友近日在推特分享一段影片，一隻哈士奇在屋頂上看見一台紅色的玩具車，因為不斷發出音樂聲而被吸引，牠好奇湊上前查看，正當牠還在思索這到底是什麼東西的時候，玩具車竟開始「變形」，前半部分像是變形金剛一樣立起，讓哈士奇頓時嚇一大跳。

牠往後彈飛好一段距離，驚魂未定地看著玩具車，同時身體還在不斷向後退，但牠沒注意到身後有一道低矮的女兒牆，下秒就一個踉蹌翻了過去，從屋頂摔落，消失在鏡頭前。

影片曝光後，立刻吸引大批網友關注，不少人都被哈士奇的反應逗樂，但也有人擔心哈士奇的安危，「可憐的狗狗」、「我真的很擔心，希望牠沒事」、「把狗狗帶到屋頂上本來就是一件很危險的事！」，不過根據在論壇《Reddit》的原PO表示，哈士奇只是受到一點驚嚇，摔到另一個屋頂上而已，並沒有受傷。