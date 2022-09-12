許多人對於鯨魚並不陌生，但卻很少聽過鯨魚的叫聲，近日有泳客在海上玩立槳時，突然遇見一隻體型龐大的鯨魚衝出水面，並且伴隨極具震撼的嘶吼聲，回到海裡時又再度發出鳴叫，尾音更瞬間拉高16度，濃濃的「末日感」讓現場女遊客嚇得花容失色，忍不住放聲尖叫。

網路上日前瘋傳一段名為「鯨魚的聲音太嚇人」的影片，畫面中可見，原本平靜的海面突然衝出一隻體型龐大的鯨魚，發出震耳欲聾的嘶吼聲，並隨即潛入海裡，現場濺起猶如巨浪般的水花；但更讓人震驚的是，鯨魚又再次發出吼聲，且尾音瞬間拉高16度。由於鯨魚距離泳客十分接近，目測僅10幾公尺，面對突如其來的震撼場景，讓女遊客嚇得放聲尖叫。

影片曝光讓網友們也看傻，紛紛留言驚呼「好像哥吉拉還是怪獸的叫聲」、「如果我聽到的話一定會嚇到失禁」、「這就是大海的恐怖之處」、「女遊客害怕到腰整個挺起來了」；但也有人驚嘆「能這樣近距離看到鯨魚，經驗真的很難得」。

鯨魚因為生活在海裡，視覺較難發揮作用，因此更加依賴聲音進行互動，不過由於沒有聲帶，牠們是透過頭部一個複雜的聲唇薄膜結構來發聲，加上振動頻率、幅度很大，以及傳播介質從水變為空氣，才會導致鯨魚的叫聲營造出恐怖的氛圍感。而鯨魚躍出水面的行為則是為了通信，牠們在墜落時拍打水面所產生的噪音，有助於牠們在極遠的距離內進行交流。