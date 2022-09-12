物競天擇適者生存是大自然界不變的道理，一般人的認知中，兔子被老鷹抓住就是死路一條，但兔子靠著矯健的身手也能成為保命關鍵。日前有網友分享一段老鷹獵捕野兔的影片，就在眾人紛紛為兔子即將成為老鷹的大餐而感到同情時，沒想到牠機智的舉動徹底扭轉劣勢，讓老鷹敗興而歸。

近日有網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一段影片，畫面中可見，一隻老鷹從空中俯衝，用鷹爪一把抓住了兔子，但兔子也不是省油的燈，在激烈掙扎的同時，靠著不斷扭動身體，一次次從鷹爪中掙脫，最後總算成功逃脫，保住小命。

至於老鷹則因為慣性關係，整個身體重重摔落在地，只能眼睜睜的看著獵物消失在視野中。這幕精彩絕倫的畫面讓原PO也不禁讚嘆，兔子應該是非常相信自己，才能從鷹爪下逃過一劫。

影片曝光後，網友們全被野兔的逃命技能給驚呆了，紛紛留言直呼「AGI（常見遊戲用語，意指敏捷）點滿的兔子」、「跑就對了！」、「那隻鷹也太不量力了吧？兔子那麼大隻，怎麼抓得住」、「老鷹：我抓到你了。兔子：我又掙脫了。老鷹：我又抓到你了。兔子：我又掙脫你了」。