在許久未整理的老家中，時常能翻出讓人意想不到的驚喜。大陸一名網友日前返鄉祭祖時，在老家的樓上發現幾幅清朝畫像，畫中人物身穿朝服，就算歷經幾百年色彩依舊鮮豔，讓大家都感到驚奇不已。

根據《星視頻》報導，廣東潮汕的郭先生近日在祭拜祖先時，無意間在老家樓上找到清朝祖宗的畫像，從影片中可以看到，畫中人物身穿朝服，除了周邊有些剝落，歷經百年的畫像色彩卻依舊鮮豔，留存相當完整。

郭先生受訪時透露，以前就聽家中長輩提過，但一直沒有去查看，這次祭祖時剛好又和家人討論到這件事，在老家的樓上好像還有幾幅畫沒有打開來，於是心血來潮去尋找，沒想到真的發現了畫像。

但有人提出質疑，認為經過這麼久的時間，畫像的色彩不應該這麼鮮豔。對此郭先生表示，自己從事印刷業，如果是用普通油墨、顏料作畫，過了幾百年肯定會剝落，太潮濕的話油墨也會散開，他觀察畫像後發現，其使用的顏料並不一般，紅色部分可能是朱砂，金色則是金粉，而這些材料本來就不容易被腐蝕。

新聞曝光後，許多網友都感到神奇不已，紛紛留言，「古代顏料多為礦物質、純天然，能保存很正常」、「我記得《國家寶藏》說過，以前繪畫都是用礦石，礦石研磨過濾篩粉，所以顏色才能經久不衰」、「我朋友家也有，他老祖宗是清朝翰林院的」、「撿到寶了！修復好了以後好好收藏起來吧！」。