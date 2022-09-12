印度近日流傳一段驚人影片，一條黃色小蛇竟鑽入一名女子的耳朵裡，只有頭露在外面，醫生雖然嘗試用夾子把小蛇夾出，甚至倒入液體幫助潤滑，卻還是沒有任何進展，直到影片結束為止，醫生都沒有取出小蛇，讓網友看了著急不已。

印度網友辛格（Chandan Singh）分享了一段驚人影片，畫面中有一條黃色的小蛇卡在一名女子的耳朵裡，只有頭露了出來，旁邊還有一名戴著手套的醫生，試圖用鑷子想將小蛇夾出，過程卻不太順利，儘管嘗試了許多辦法，小蛇都沒有要出來的意思，夾子也無法直接將牠取出，直到影片最後小蛇仍卡在女子的耳朵裡。

這段離奇的影片吸引超過9萬次觀看，許多人看完後都感到難以置信，著急地想知道女子的狀況，「完整的影片在哪裡？我想要知道結果」、「這個醫生到底在幹嘛」，但也有人懷疑這是造假影片，「影片是假的，小蛇鑽進狹窄的耳道中，要如何才能轉過來把頭露在外面」。據《新德里電視台》報導稱，目前尚不清楚影片拍攝的時間與地點，也不清楚該名女子和小蛇的後續狀況。

根據世界衛生組織的統計報告，每年約有8.1萬~13.8萬人死於蛇咬傷，就算幸運逃過死劫，也可能要面對嚴重的併發症或終身殘疾，但過去從未見過蛇鑽入人類耳朵的案例，因此這段影片讓大家都震驚不已。