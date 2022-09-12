和親在古代一直是維持外交的手段之一，透過讓皇室公主遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平，而不用費一兵一卒。不過大多數和親女子雖然美其名是公主，但真實身分並非如此，例如和親史上最有名的文成公主和王昭君，前者是宗室女，後者只不過是個宮女，其他朝代也幾乎都是假公主居多，唯獨清朝派的全是真公主，其實並非清朝皇帝不心疼女兒遠嫁，而是有兩大現實考量。

根據《搜狐網》報導，古代交通不發達，在訊息不流通的情況下，公主又都久居宮中，除了後宮中的人，外人很難知其長相，因此出現了不少「假公主」和親的狀況，可見歷代君王即便為了邦交和平，也不願將親生骨肉遠嫁他鄉。

可是到了清朝，這種以假亂真的情況被嚴令禁止，當時和親的公主都是貨真價實的皇室公主，原因在於和親的對象並非眾人認知的西藏和新疆等異族，而是與滿族交好的蒙古貴族。

事實上，努爾哈赤建立後金政權，入侵中原的時候，蒙古各部落作為他的左膀右臂，立下不少汗馬功勞，也就是說，滿族後來之所以能統治中原，建立大清王朝，蒙古部落功不可沒。因此當大清政權趨於穩定，清朝皇帝為了能更好的控制蒙古部落，決定採用滿蒙聯姻的方式，迎娶蒙古貴族女子進宮，並將大清公主嫁給蒙古王爺，因為一旦派假公主和親，勢必影響滿蒙之間的友誼或是挑起兩族之間的禍端。

再者，這些蒙古王爺在北京城都有房子，只有偶爾才會回老家，所以並不算是遠嫁，與其說滿蒙是和親，更像是將公主下嫁給臣子，這也是為何清朝與蒙古和親都是派出真公主的原因。