現代人可以自由戀愛，追求自己的人生，但在古代封建社會卻無法隨心所欲，尤其是社會地位較為低下的女性，婚姻大事基本上都必須聽從家裡的安排，貧窮人家的女兒還可能被賣出去當丫環、侍女，甚至成為別人家的童養媳；而童養媳在清代最為盛行，歷史學家指出，這一切都和當時「厚嫁」的風氣有關。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，「童養媳」是清代各地都有的一種婚姻形式，會在社會流行也是由很多因素引起，比如男方家庭缺乏勞動力，或期望早日為兒子定下一門婚事等；但從女方家庭的角度來看，趁女兒年輕就找到婆家、送去童養，一方面可以節省撫養女兒的費用，另一方面則能省去嫁妝花費，因為清代許多地區的童養媳，都有約定俗成的作法，就是「女家無需陪送妝奩（音同連）」。

事實上清代有「婚姻論財」的風氣，導致出嫁時能給予豐厚嫁妝的女子，在婚姻市場上取得有利的地位，其他的條件像是外貌、德行等都不重要，只要有錢就能嫁得理想的夫婿；然而這種「厚嫁之風」引發了一系列消極的社會問題，男方在付出聘禮後，都會期望女方能給予豐厚的嫁妝，若結果不如預期，媳婦嫁進去後就會過上苦日子，不但被公婆遷怒，夫妻的感情也會出現問題，妯娌間甚至還會攀比誰的嫁妝更多。

嫁妝為女方家庭帶來極大的壓力，造成「溺女」風氣盛行，不管是普通人家、中產之間或富貴人家，都有將剛出生的女嬰溺死的行為，然而這為整個社會帶來嚴重後果，男女比例嚴重失調，本來清代社會就男多女少，再加上有錢人家還三妻四妾，更導致許多貧困男子娶不到老婆。

而被當作「童養媳」的女子，雖然年紀輕輕就要被迫離開父母，過著看別人眼色的日子，但是比起被溺殺，童養婚確實也起到挽救不少女孩性命的作用。