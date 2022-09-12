許多人喜歡釣魚，若是釣到鯊魚更是難得的經驗，國外兩名釣客近日釣到了一隻長約4公尺的虎鯊，就在兩人興奮的將戰利品搬上岸時，卻赫然發現虎鯊嘴裡吐出一條人腿殘肢，血腥場面讓他們看了頻頻作嘔。

綜合外媒報導，美國一名從事銀行業的男子西蒙斯（Humphrey Simmons）日前和友人相偕前往巴哈馬（Bahamas）附近海域釣魚，並且幸運的捕獲了一隻長約4公尺的虎鯊，不過就在兩人興奮切斷虎鯊嘴裡的魚鉤時，虎鯊突然吐出一個長條狀的不明物體，兩人仔細一看這才驚覺是一條破爛的人腿殘肢，把他們嚇得不輕。

西蒙斯指出，那條人腿從膝蓋以下完好無損，但是大腿部分已經殘破不堪，只剩下骨頭，還黏著些許碎肉，在海水的沖刷下已沒了血色。擔心虎鯊肚內還有更多人體軀幹，西蒙斯隨即通報警方，並將虎鯊剖開，果然在肚子中發現一具無頭男性的大體。

事後法醫針對大體進行DNA檢定，推估死亡時間已經超過兩天，但無法確定遇難者是在活著的狀態下被虎鯊吞噬，還是死亡後才被吃掉。