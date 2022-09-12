大陸一名攝影師近日在山上拍攝到神奇的畫面，一隻樹鶯媽媽四處奔走尋找食物，並細心哺餵比自己體型還要大上一倍的鳥寶寶，仔細一看才發現，樹鶯媽媽竟認錯小孩，牠正在餵的是一隻杜鵑鳥寶寶，讓攝影師感到驚奇不已。

綜合陸媒報導，近日大陸攝影師在山東省日照市的九仙山上拍到神奇一幕，一隻體型較小的樹鶯媽媽叼著食物，餵食站在樹枝上的小杜鵑鳥，雖然牠還只是個寶寶，但體型已經比樹鶯還要大上一倍；從影片中可以看到，樹鶯媽媽餵食「養子」的時候，幾乎把自己整顆頭都埋進了牠的嘴巴裡，絲毫沒有對孩子的身分感到懷疑。

事實上，杜鵑鳥的習性就是會偷偷在其他鳥類的巢中下蛋，牠們可以生下不同顏色的鳥蛋進行偽裝，留下不知情的「養父母」來照顧孩子，且杜鵑鳥蛋孵化的速度較快，待幼雛出生後就會將巢中的其他鳥蛋推出巢外砸爛，只留下自己一個獨享「養父母」的愛，而牠們紅色的鳥嘴也會激發「養父母」的餵食本能，足以掩蓋小孩不是親生的這件事實。

過去也有英國的攝影師捕捉到類似的場面，一隻毫不知情的蘆葦鶯媽媽將辛苦抓來的蟲餵給體型巨大的杜鵑鳥寶寶；愛爾蘭也有女子目擊杜鵑鳥寶寶霸佔知更鳥巢穴，獨自享受「養父母」的照顧與餵食。