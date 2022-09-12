南韓一名飼主養的哈士奇生下6隻狗寶寶，但牠們除了毛色和體型像媽媽以外，還長了一身捲毛，五官構造的模樣也和哈士奇不太一樣，經過調查之後才發現，原來鬧出「狗命」的另一個主角也在飼主家中，就是他們養的瑪爾濟斯，這對「夫妻」的體型差異極大卻有了愛的結晶，讓獸醫都驚訝不已。

南韓節目「動物農場」到一戶人家採訪，他們家養的母哈士奇生下了6隻狗寶寶，然而飼主卻不清楚孩子們的「生父」到底是誰，這些狗寶寶除了毛色和體型像媽媽以外，還擁有異於哈士奇的捲毛，五官長相也和哈士奇不太一樣，讓人難以聯想牠們生父的真實身分。

由於飼主還來不及替哈士奇做絕育手術，所以本來以為牠是自己跑出去，和外面的狗狗發生關係才懷孕的，沒想到仔細追查之下，才得知這6隻狗寶寶的生父其實是家裡養的另外一隻寵物犬瑪爾濟斯。

獸醫聽到真相後驚訝不已，表示哈士奇和瑪爾濟斯的體型差異太大，很少會發生交配的情況；飼主也稱，哈士奇本來不太會和瑪爾濟斯一起玩，並開玩笑說「事發當下牠們可能都精神不正常了吧！」

而這6隻幼犬確實遺傳到了哈士奇的「拆家」本能，每天都活蹦亂跳地，不是打翻東西，就是跑到水坑裡打滾，把自己全身弄得髒兮兮，飼主只能無奈地幫牠們一隻一隻擦乾淨，等到狗寶寶們睡著了才有休息的時間。