澳洲墨爾本日前驚傳一起離譜事件，一對情侶搭乘公車時無視其他乘客，直接將後座當炮房，公然上演活春宮，即使被人制止，但他們絲毫不在乎，還大聲回嗆，把所有乘客全氣炸了。

綜合外媒報導，墨爾本一輛902公車，10日從郊區切爾西（Chelsea）開往機場西（Airport West）的路線上，發生一起荒唐事件，約22秒的影片中可看到，一對情侶疑似按捺不住慾火，竟然直接在後座忘情嘿咻，嚇得其他乘客不知所措，後來一名男乘客阿姆斯壯（Nayfin Armstrong）看不下去，大聲喝斥「你們不可以在公車上這樣」。

最讓眾人錯愕的是，這對情侶絲毫不覺得有錯，還大聲回嗆自己沒有家，所以只能選擇在公車上恩愛，緊接著又辯稱男方有自閉症。阿姆斯壯聽完只覺得不可理喻，大罵「我才不管你們是不是遊民，總之就是不能在公車上嘿咻」、「你們快給我下車，去公園哪裡都好」。

影片曝光後不斷在網路上瘋傳，網友們紛紛出言撻伐，「這對情侶太誇張了，車上如果有小孩怎麼辦」、「扯自閉症幹嘛，我這輩子從來不會做這種事」。目前未知事件的結局為何，但報導指出，在澳洲若惡意公然猥褻，最重可處2年有期徒刑。