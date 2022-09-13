沙烏地阿拉伯一名男子為了尋找「真命天女」，竟在43年的時間內結了53次婚，其中最短命的一段婚姻只維持了一個新婚夜，男子表示自己結婚是為了得到心靈的慰藉，而不是為了個人私慾，如今終於遇到可以穩定下來的對象，讓男子開心承諾，未來不打算再結婚。

綜合外媒報導，63歲的阿布杜拉（Abu Abdullah）到目前為止已經結婚53次，他在20歲的時候第一次踏入婚姻，娶了比自己大6歲的女子，他表示當時沒有想過會娶一名以上的妻子，「因為我感覺很舒服，而且還有孩子」，但過了一段時間問題發生了，「我決定在23歲時再婚，也有告訴妻子我的決定。」

阿布杜拉透露，他和第二任妻子在婚後不久也出現問題，於是他決定再娶第三任和第四任妻子，一段時間後他與第一任和第二任妻子離婚，並在爭吵過後又與第三任和第四任妻子離婚，接著展開漫長的「尋找真命天女之旅」。阿布杜拉表示，他多次結婚的理由是為了尋找一個能讓他一生幸福的女人，希望能得到一段穩定的關係與心靈的慰藉。

阿布杜拉坦言，世界上每個男人都希望和某個女人永遠在一起，但他理想的對象直到這次婚姻才出現，而在過去的52段婚姻中，最「短命」的只維持了一個新婚夜，當他發現不對勁之處，就立刻在隔天向當時的妻子提出離婚。

阿布杜拉雖然沒有公開現任妻子的訊息，但他透露「在年輕女人身上找不到的安穩，在年長的女性身上卻找得到」；他也說自己大部分都是和沙烏地阿拉伯女子結婚，但曾在出差時娶了外國女子，並維持3、4個月的時間。最後阿布杜拉強調，自己現在只有一名妻子，也不打算再結婚。