每到中秋節，民眾就會買月餅應景，不過佳節結束後，月餅總是吃不完，讓人傷透腦筋。近日大陸一間大學的學生餐廳推出「番茄炒月餅」，在網路上引發討論，另外，還有人分享將月餅當作餡料做成包子的影片，新吃法也讓不少人直呼有創意。

大陸安徽蕪湖一間大學餐廳推出黑暗料理「番茄炒月餅」，只見月餅被切成兩半，與番茄炒在一起，該校學生將此事分享至網路，她提到當天與朋友到餐廳用餐，看到這一道料理非常驚訝，社群網路上也都在討論，這道料理還被稱作「一輪紅月」，許多學生出於好奇嘗試，因此「番茄炒月餅」馬上就被一搶而空。

影片累積110萬觀看次數，不少網友表示，「味道如何不是重點，但一定能吃飽」、「購買的人應該都是為了拍照PO網吧」、「光是用看得真的吞不下去，但我學校的餐廳若有賣，我可能也會去搶購」、「根本是浪費食物，就算賣出去了，沒幾個人會真的吃進肚裡吧」、「如果是蛋黃流心月餅，配番茄應該還蠻搭的」。

由於月餅吃多了難免會膩，因此還有人分享，將月餅製作成「甜包子」的作法，先將麵粉、酵母粉混合溫水，揉成麵團並等分切開，捏碎月餅加入紅糖作為餡料，將餡料包裹進麵團再拿去蒸煮，就大功告成，曾經嘗試過的網友透露，「我家真的這樣做過，很好吃」。