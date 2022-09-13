大陸一名女子早上起床驚覺家裡淹水了，整個房間地上全都是水，樓下的廚房天花板還會滴滴答答下起雨，家中一片狼藉讓女子相當崩潰，仔細追查淹水原因才發現，原來罪魁禍首就是自家養的愛貓，牠趁著女子睡覺時，把平常不會用的水龍頭打開了，讓女子好氣又好笑。

綜合陸媒報導，居住在北京的任小姐本月12日起床時被眼前的景象嚇一大跳，整個房間地板上全是積水，且水位已超過腳踝，原本她還以為只是幻覺，然而當她把腳踩在地上，才驚覺家裡真的淹水了，所有的家具都泡在水中，木製地板也因此翹了起來，就連樓下的廚房、臥室和客廳也都淹水，天花板甚至還滴滴答答地「下起雨」。

任小姐起初以為是因為外面下大雨造成，但北京連續幾天都晴空萬里，她在家裡尋找淹水的原因，才發現一切都是愛貓「小虎」做的好事，竟把浴室裡平常沒人會開的水龍頭給打開了，「一看就是貓用力鬧著玩，然後把那個水閘給蹬開了」，無奈之下任小姐只好努力掃水、清潔，花了一天的時間才大致整理完畢。

儘管小虎是造成家裡淹水的罪魁禍首，但任小姐並未責怪牠，她表示自己剛進浴室就看到小虎躲在最高處，一開門牠就馬上跳了出去，應該是擔心被飼主責罵，「但當時我已經顧不上生氣了，只能先趕緊清理現場」。為了避免小虎再闖一樣的禍，任小姐先是加固水龍頭，又買了一個大貓籠，打算讓小虎晚上都待在裡面睡覺。