俗語說「人在家中坐，禍從天上來」，這句話用在英國男子羅文（Aidan Rowan）的身上很貼切，日前他躺在沙發上玩PS5時，突然一道雷打進家中，還不偏不倚的打在他身上，家人發現後緊急將其送醫，所幸並無生命危險，可說相當命大！

綜合外媒報導，事情發生在5日晚間10時30分左右，當時屋外風雨交加，33歲的羅文愜意的躺在沙發玩PS5，沒想到一道雷突然打進家中，當下他感到全身劇烈疼痛，家人發現後立刻將其送醫搶救，後續經過7小時的治療和觀察，羅文僅手臂、手掌和腿部有些許灼傷，局部肌肉也有受損狀況，其餘器官和腦部則毫髮無損，奇蹟逃過死劫。

羅文回憶事發當時，他只聽到響亮的爆裂聲，下一秒就察覺身體變得異常沉重，皮膚也出現發燙的灼熱感，當下滿腦子以為自己恐怕小命不保，所幸沒有生命危險。事後羅文的手臂留下了大約60個燒傷痕跡，醫師也認為，這些痕跡與雷擊一致。

有趣的是，大難不死的羅文出院後第一件事就是去買樂透，但最後只中了6英鎊（約台幣216元），不過他的家人認為，能在雷擊中倖存就是他此生最大的樂透了。