寢具是每天都一定會接觸的用品，但大多數人都只會清洗枕頭套、床單等，而不會真的清潔枕頭、床墊。日本一名網友近日突發奇想，將使用一年的枕頭拿去洗，沒想到竟洗出黑色汙水，枕頭表面還浮出一層白色皮脂，事後他將照片分享到網路上，恐怖的景象讓所有網友都看傻眼。

這名日本網友最近在討論區發文，他有一個在住家附近商店買的蕎麥殼枕頭，目前已經使用1年左右，於是興起了想要清洗枕頭的想法。他先將枕頭丟進浴缸，再倒上強效洗衣精、用熱水沖洗，沒想到幾分鐘後就流出不明的黑色液體，還有疑似皮脂的白色物質浮現在枕頭上。

但更讓人吃驚的是，當他把浴缸的水放掉後，浴缸底部還殘留像是粉渣的不明黑色粉末，讓PO主驚訝不已，他透露自己每天都會洗澡、洗頭完才躺到床上，平常也沒有抽菸的習慣，更不會在床上吃東西，因此完全搞不懂枕頭為何會髒成這樣，最後PO主無奈表示「看來要買新枕頭了」。

網友看到他分享的照片後也都嚇一大跳，紛紛留言，「太可怕了，才買一年的枕頭怎麼會這樣？」、「看得我快吐了…」、「無法想像你平常都和多少細菌和髒汙睡覺」、「看來枕頭要每個月或每2周洗一次了」、「這真的不是枕頭的染料嗎？」、「你是在浴缸裡做咖啡果凍嗎？」。