澳洲近日傳出袋鼠攻擊人致死的憾事，一名77歲男子撿了一隻袋鼠寶寶回家當寵物飼養，不料袋鼠卻因為不明原因抓狂，將男子活活打死，警方獲報後趕往現場，但由於袋鼠攻擊性強烈，一度無法靠近。

綜合外媒報導，澳洲南部雷德蒙德鎮（Redmond）一名77歲的獨居男子日前撿了一隻不到12個月大的野生袋鼠寶寶回家當寵物，不料12日晚間，他的親戚上門拜訪卻驚見男子倒臥在地奄奄一息，一旁還有他的寵物袋鼠，不過當時袋鼠的攻擊性非常強，親戚不敢冒然接近，只好趕快報警尋求幫助。

警消人員獲報後趕抵現場，一度無法靠近，最終只好開槍將袋鼠擊斃，但受害男子因為傷勢嚴重，當場已經沒了呼吸心跳。警方表示，男子身上有多處被攻擊的痕跡，認定是被他所飼養的寵物袋鼠給活活打死。

報導指出，儘管袋鼠攻擊人的事件頻傳，但把人活活打死卻十分罕見，上次類似的憾事發生在1936年，新南威爾斯州一名38歲男子為了救2隻愛犬，與袋鼠展開搏鬥，最終被打到頭部重傷，合併下巴骨折，送醫後仍宣告不治。