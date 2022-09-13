美國紐約給人繁榮的印象，但在鬧區底下，還生活了一群無家可歸的「鼴鼠人」。一名YouTuber從10年前開始，嘗試了解鼴鼠人的生活與處境，並拍攝成影片，近日他訪問到一名移民美國近30年的古巴人，由於收入不穩定，最終只能流落街頭，2年前他在朋友的介紹下，住進地鐵旁的下水道，影片吸引123萬人關注。

YouTuber訪問住在下水道的「鼴鼠人」，揭開他們不為人知的生活。(示意圖/達志影像)

YouTube頻道《Erik K Swanson》近日採訪一名48歲男子「卡洛斯」（Carlos），27年前他搭乘小船，從古巴遠赴美國佛羅里達州，並從基韋斯特島（key west）上岸，當時他對美國充滿憧憬，希望在此賺大錢，豈料現實卻很殘酷，礙於他的身分，每一份工作都難以長久，隨著年齡的增長，工作就越來越難找。

卡洛斯最終找不到工作，沒有收入來源，導致他流浪街頭，起初住在政府設置的收容所，但他很快就發現，收容所龍蛇混雜，霸凌、搶劫、鬥毆及吸毒等事件層出不窮，待了幾年後他再也受不了，最終選擇回到街頭流浪，直到5前年遇到街友布萊恩（Brian），他生活於廢棄地鐵內的下水道，也就是所謂的「鼴鼠人」（Mole People）。

卡洛斯跟著搬進下水道，成為布萊恩的鄰居，提到自己住在這已有2年時間，比住在收容所還好，他的住所就在地鐵軌道旁一個下水道裡，上面用一塊紙板蓋住，掀開紙板就是下水道入口，一次只能容納一個人進入，儘管下水道的空間很小，但裡面放滿卡洛斯的家具，例如冰箱、微波爐、鍋碗瓢盆等，還有一台老式電腦和印表機。

卡洛斯表示，這些電器都是在回收場撿到的，而且附近還有超市，每天都會扔快過期的食物，他就會到垃圾桶撿食物吃，不僅如此，離卡洛斯住所不遠處還有一個抽水站，平時他就會到那裡取水，而且他也沒有不良嗜好，每天穿著乾淨整潔的衣服，偶爾還會撿回收賺錢，生活過得很簡單，讓他感到非常滿足。

不少人都非常同情卡洛斯的處境，甚至擔心影片曝光後，他的家園可能會被警察關注，「我很尊重這樣的人，他們只是以不同的方式生活」、「卡洛斯看起來是個謙虛又善良的人，雖然生活於糟糕的環境，但他依舊努力的活下去，沒有被生活打敗」。