一般人看到蛇的反應都是想逃跑，但印度一名男子被毒蛇咬傷後，不但沒有害怕，也沒有急著尋求醫療幫助，反而抓起那條攻擊自己的蛇，用牙齒反咬回去，直到把蛇咬死他才鬆口，之後還把蛇的屍體掛在脖子上，在村莊內四處遊走，讓村民們都嚇壞了。

根據當地媒體報導，45歲男子薩利姆（Salim Khan）居住在奧里薩邦的達拉達村（Darada），本月7日他到田裡工作時，突然被一條毒蛇咬傷了腿，然而薩利姆沒有感到害怕，或急著找醫生治療，反而把毒蛇抓起來瘋狂反咬，直到蛇被牠活活咬死才善罷甘休，之後還將蛇掛在脖子上走回村莊內，當地居民見狀都嚇壞了，「他的脖子上掛著一條眼鏡蛇，看起來很可怕。」

薩利姆怪異的行為引發村民恐慌，但他表示自己只是「以牙還牙」，眼鏡蛇咬了他，那他也要咬回來，而且因為不想直接把蛇燒掉，才會暫時掛在脖子上，再找個地方把牠埋起來。村民指出，薩利姆自稱會巫術，可能因此才做出奇怪的舉動，而且他被眼鏡蛇咬傷後也沒有去看醫生，就神奇地把自己治好了。

上個月在土耳其也有類似事件發生，一名2歲女童獨自在住家後院玩耍，卻遭一條50公分長的蛇咬傷下唇，未料她竟大膽反擊，用小小的牙齒狠咬那條蛇，父母聽到聲響後趕到後院，就看見這個驚人的畫面。事後鄰居把蛇殺死，女童也被送往醫院治療，恢復狀況良好。