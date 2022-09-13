美國亞利桑那州一名52歲男子近日深夜突然在路邊攔下警察，對方原以為他遇到了什麼困難，沒想到男子卻坦承剛剛在家槍殺了61歲繼父，因為懶得處理屍體乾脆自首，最終被依一級謀殺罪逮捕。

綜合外媒報導，史蒂文斯（Jay Albert Stevens）8日凌晨1時許站在麥克尼爾區（McNeal）高速公路旁，接著伸手攔下路過的警車，警方見狀後原以為他遇到什麼困難，停下車上前關心，不料史蒂文斯卻坦承自己剛剛殺了人，讓警方相當錯愕。

員警在半信半疑之下跟著史蒂文斯回到家中，果然看見他61歲繼父的屍體倒臥在房子和車庫之間，且胸前留下受到槍傷的傷口。對此，史蒂文斯表示，繼父嗜酒如命，自己多年來忍受對方的咒罵，當天晚上父親指責他不讀聖經，兩人爆發衝突，他一時情緒失控，憤而開槍將其擊斃。

犯案後，史蒂文斯本想將繼父的大體拖到沙漠棄屍，或是乾脆挖洞掩埋，但一想到要挖很大的洞，他就覺得疲憊，於是將愛犬帶到姊姊家中安置後，要家人幫忙報案，他則沿著馬路行走，直到看見警察後便上前自首。最終史蒂文斯被依一級謀殺罪逮捕。