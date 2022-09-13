古代封建社會女性地位低下，有不少父母因為家境貧窮，將女兒賣作妓女，不過在宋朝出現神奇的現象，樂伎雖然屬於賤籍，身分地位非常低，收入卻異常的高，她們靠著客人、官員甚至是皇帝的賞賜，就能賺進大把銀兩。

根據《國家人文歷史》報導，極度不平衡的經濟地位與社會地位，是宋代樂伎最大的身份特徵，當時的樂伎雖然屬於賤籍，但收入卻相對可觀。民間的樂伎主要以酒肆或宴席上客人的打賞為收入來源；如果幸運被邀請到官宴表演，更能得到一筆不菲的收入，比如宋真宗時期的重臣寇准，平時很喜歡飲酒作樂，只要樂伎在酒宴上表演一曲，他就會贈予對方一束綾緞，然而這樣的打賞卻還被樂伎們嫌棄，認為寇准很小氣。

另外在宋代還有官伎，是每個月都可以領固定薪水的「鐵飯碗」，她們主要為官宴服務，陪同官員出席宴會，每次都會給予「出場費」，北宋陳襄在《州縣提綱》中就有提到官宴聚會的花費，「用伎樂倡優，費率不下二三十緡（音同民，意指串）者」，此外官伎還可能得到皇帝的賞賜。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲則指出，不少人因為官伎有個「伎（伎與妓通用）」字，就對她們有所誤解，雖然古代青樓女子不存在「賣藝不賣身」，但宋朝的法律嚴格規定「官員不得嫖娼」，因此官員和官伎有染是犯法的，還容易被政敵抓住把柄，不過于賡哲表示，官員和官伎經常朝夕相處，雙方還是有可能發生踰矩行為。