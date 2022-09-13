俗話說「伴君如伴虎」，古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，是至高無上的存在，底下的人即便犯了小差錯，也可能帶來滅頂之災。眾所皆知，明朝開國皇帝朱元璋個性猜疑，不少大臣戰戰兢兢，有次御廚就因為飯菜裡出現一根頭髮，一度觸怒龍顏，好在他靈機一動，妙回6字才逃過一死。

根據《搜狐網》報導，明代著名文學家祝允明在著作《前聞記》就曾記載一篇關於朱元璋的故事，內容寫道，當天朱元璋和馬皇后一起用膳，可是吃到一半朱元璋竟然吃到一根頭髮，頓時龍顏大怒，將筷子往桌上一摔後，立刻派人將負責御膳的光祿寺卿找來。

光祿寺卿得知此事後嚇得瑟瑟發抖，因為他深知朱元璋個性奇差無比，屆時不僅做菜的御廚要掉腦袋，自己也會受到牽連。光祿寺卿立刻將御廚找來，好在對方也相當機靈，直接將自己的帽子摘下說道「非髮也，乃龍鬚」。

朱元璋看了御廚的光頭後，又摸了摸自己的鬍鬚，果然掉了幾根，當下尷尬大笑，加上想到御廚誇自己是真龍天子，瞬間龍顏大悅，就這樣，這名光頭御廚因為這簡單的6個字，不但保住性命還因禍得福升了官。