泰國一名老翁年輕時曾是帥氣富商，在泰國各地和不少女子發生過一夜情，甚至還娶了10名妻子、生下許多小孩，然而如今高齡79歲的他，卻成為了體弱多病的獨居老人，只有一名女兒陪在他身邊，因此老翁發出尋人啟事，希望其他妻子和孩子們都可以回來看看他、照顧他。

普瓦納特希望能透過媒體找回他的妻子和孩子們。(影片來源/YouTube/AMARINTV)

根據外媒報導，泰國79歲老翁普瓦納特（Phuwanat Rattanawichit）年輕時是一名房地產商，經濟狀況不錯，長相也十分出眾，但就是非常花心，從曼谷到泰國各地到處都有他風流的事蹟，除了和不計其數的女子發生過一夜情，還有10名妻子，更生下許多小孩。

原本應該子孫滿堂的普瓦納特，如今卻成為一名體弱多病的獨居老人，她的女兒普拉帕松（Prapassorn Rattanawijit）透露，爸爸退休後一度生活在寺廟中，但去年他跌倒後，健康狀況每況愈下，生活也變得無法自理，因此在今年1月搬回家休養，目前由普拉帕松負責照顧，但畢竟她還有自己的生活要過，只靠她一人照顧爸爸實在吃不消。

因此父女倆最近透過媒體發出尋人啟事，希望找回普瓦納特的妻子和孩子們，同時也希望這些孩子可以回來幫忙、輪流照顧爸爸；普瓦納特受訪時坦言，他知道有4名妻子已經過世了，但他還是希望其他的妻子和孩子可以回來看看他、照顧他。