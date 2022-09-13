泰國一名64歲女飼主近日獨自在家，豈料竟被養3年的比特犬攻擊，導致她頭部和背部嚴重咬傷，最終失血過多身亡，女鄰居透露，早在2個月前，她也曾被該隻比特犬攻擊，當時就建議女主人把狗送走，對方卻堅持繼續養，沒想到竟發生悲劇。

綜合泰媒報導，大城府馬哈叻區（Maha Rat）一名64歲婦人，養了一隻比特犬「威尚」（Wichan），本月10日上午9時左右她的丈夫外出，留下婦人獨自在家，當時他們的女兒在附近工作，正好要回家一趟，打電話告知卻無人接聽，直到她返家後，才發現母親飼養的比特犬逃出籠子，而母親則全身是傷倒在血泊中。

女飼主緊急被送往醫院，發現她的喉嚨、頭部多處被咬傷，撕裂處身到可見血肉，最致命的是，女飼主被咬到主動脈，導致她失死過多，搶救半小時後被宣告身亡。死者丈夫表示，妻子平時很疼寵物犬，每天都會餵牠吃肉丸和雞肉，沒想到妻子卻被自己的愛犬咬死，如今他只希望趕緊將狗送走。

一名77歲女鄰居告訴警方，2個月前她騎腳踏車經過時，比特犬「威尚」就突然從籠子裡跑出來，將她撞倒在地，甚至朝她的頭部和頸部攻擊，所幸當時有其他鄰居幫忙，才得以保住一命，她還因此送醫縫了好幾針，不少鄰居也曾被這隻狗咬過，因此勸說女主人把狗送走，但她卻堅持要繼續飼養。

犬隻專家建議，比特犬的性情凶猛，主人在飼養時，不應隨意讓狗跑出屋外，而且該飼主除了養狗外，家中還有飼養貓咪等其他寵物，可能是飼主抱貓時，引發狗狗吃醋，才會突然衝出鐵籠展開攻擊。