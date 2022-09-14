大陸河南一名26歲男子在去年2月，經媒人介紹認識女友，兩人認識沒幾天，就決定步入婚姻，雙方訂婚時，男方先付了聘金與聘禮共17.9萬人民幣（約新台幣80萬元），豈料女方之後卻反悔，不僅如此，甚至不願意歸還聘金，男子氣得到法院提告，甚至還掛布條討錢。

綜合陸媒報導，居住在河南民權縣的26歲小偉（化名），去年2月底認識張瑩，在3月初就決定訂婚，小偉給予聘金與聘禮共17.9萬人民幣（約新台幣80萬元），事後女方卻突然反悔，甚至刪掉小偉的聯繫方式，小偉到女方家想討回聘金，不僅遭到拒絕，對方更稱錢已拿去買BMW，當作弟弟的禮物，所以她身上沒有錢。

小偉得知後，氣得到法院提告，法院一審判決，女方於判決生效日起10日內，須歸還原告聘金12萬元人民幣，並駁回小偉其他訴訟請求，但小偉卻遲遲未收到錢，氣得開著掛有布條的車在女方村裡繞，上面寫著「還我18萬聘禮！那是我的血汗錢」，而且還開錄音檔吆喝，另一方面也向河南省睢縣法院申請強制執行。

目前法院已要求小偉停止騷擾女方，小偉說，他16歲就出來工作，到現在已10年了，他現在於建築工地做工，因為這件婚事，導致他的工作也被耽誤，但他一定會討回這筆錢，一毛都不會少，因為這是靠他血汗賺來的，以前他也曾相過親，但這是第一次訂婚，沒想到就遇到這種事情，呼籲大家結婚前要擦亮眼睛。