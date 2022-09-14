好勝心很強的狗。大陸江蘇一名飼主日前帶愛犬出門，在公園散步時，愛犬竟咬住一隻刺蝟，刺蝟被攻擊後，也趕緊展開反擊，愛犬的嘴巴因此被刺腫，但牠卻始終不願意鬆口，咬著刺蝟長達3個小時，似乎是不想服輸，讓主人看了非常無奈。

江蘇揚州一名葉姓飼主近日帶愛犬出門散步，當時公園裡出現一隻刺蝟，愛犬發現後，趕緊跑過去把玩，隨後咬在嘴裡，刺蝟也展開攻擊，誰也不讓誰，飼主發現後非常傻眼，愛犬始終不願意鬆口，擔心刺蝟可能會受傷，趕緊帶牠們回家。

飼主先是用水沖愛犬的口部，但牠依舊咬著刺蝟不放，嘴巴甚至被刺到腫起來，之後還拿出火腿，想用美食誘惑，但仍以失敗告終，主人改用棍子撬開愛犬的嘴，即使牠瞬間鬆口，但很快又把刺蝟咬回去，僵持3個小時後，狗似乎也覺得累了，飼主再次用木棍將愛犬的嘴撐開，才成功救出刺蝟。

飼主隨後將愛犬與刺蝟送往獸醫院治療，所幸兩者都無大礙，而刺蝟的傷口處理好後，又被放回公園，主人將過程分享至網路，不少網友表示「互相傷害啊」、「這隻狗是不服輸嗎？整個嘴巴都腫起來了，就算痛也要守住最後的尊嚴」。