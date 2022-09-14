紐西蘭導遊日前帶團時，意外在沙灘上發現大王烏賊的屍體，光身體的長度就達4公尺，觸手末端則有被啃食過的痕跡，除此之外其他身體狀況良好，找不到牠為何被沖上岸的線索。對此海洋生物學家透露，大王烏賊出現在沙灘上主要有2個原因，若是完整的屍體，可能是因為曾被捕漁網捕撈過，導致牠們離開深海環境而死亡；若是屍體殘塊，則可能是被抹香鯨吃剩下的部分。

A giant squid has washed up on Farewell Spit pic.twitter.com/zFV3KIFwhL — David Mackenzie 🔩🦠⚰️🗝🌵📷🎥📽📺 (@davemaxz) September 13, 2022

根據《紐西蘭先驅報》報導，本月11日導遊唐納森（Anton Donaldson）帶遊客遊覽位於紐西蘭南島西北端的金灣（Golden Bay），突然收到同事傳來的簡訊，稱海灘上有一個「大驚喜」，唐納森和遊客們好奇走上沙灘，沒想到竟看到一隻巨大的白色生物，「當時我以為是一個特大號的羊毛袋，走近一看才發現這東西有觸手，原來牠是一隻大王烏賊！」唐納森還興奮地告訴遊客，能夠近距離親眼目睹這一幕，絕對是千載難逢的機會。

之後唐納森和一名遊客量出大王烏賊的體長，不包含觸手部分就長達4公尺；仔細觀察還可以發現，大王烏賊的一些觸手末端被咬掉，看起來像是被其他海洋生物，比如小鯊魚或其他魚類等生物吃掉了，除此之外大王烏賊狀況良好，沒有任何線索可以得知牠為何被沖到岸上。

報導指出，這並不是第一次有大王烏賊出現在金灣沙灘上，在過去30多年裡，大約有6、7隻大王烏賊被沖上岸。海洋生物學家伯爾斯塔德（Kat Bolstad）透露，大王烏賊通常生活在500公尺深的海域，牠們被沖上岸主要有幾個原因，若是完整的大王烏賊屍體，很可能是被捕漁網捕撈又放回海洋，但因為曾離開過深海，環境、水壓改變最終導致死亡；至於屍體殘塊，則可能是牠們的天敵抹香鯨吃剩的殘渣。

伯爾斯塔德還說，大王烏賊體內含有高濃度的銨，「似乎沒有太多動物喜歡牠們吃起來的味道，高濃度的銨讓牠們對大部分動物來說很難吃，嚐起來像是漂白水。抹香鯨要不是真的很喜歡這個味道，就是根本嚐不到大王烏賊的怪味，我們目前還不知道哪一種才是正確的。」