古代稀有神獸現蹤！大陸内蒙古自治區的森林護管員先前進行巡視工作時，意外拍到一隻年約2歲的野生白麅，在樹林間穿梭，全身純白色，散發仙氣，影片曝光引發關注，古代將白麅、白鹿視為國寶神獸，清朝乾隆對白麅非常重視，甚至還命令畫師畫下牠的模樣。

綜合陸媒報導，內蒙古自治區呼倫貝爾市維納河林場一名森林護管員，先前在園區內進行巡防工作，拍到一隻年約2歲的雌性野生白麅（音同刨），在山林間穿梭，輕鬆地跳過河道，模樣充滿仙氣，這是自從1981年以來，內蒙古第二次發現野生白麅。

此外，在2020年5月，東北虎豹國家公園內也曾監測到一隻白麅，牠當時和同伴現身於監測儀器附近，一隻毛色為黃色，另一隻則是白色，經國家野外科學觀測研究站副站長馮利民博士鑑定後，判定白色是雌性，黃色則是雄性。

麅是最常見的鹿科動物之一，主要棲息於森林、灌叢等，性格溫順，毛色為棕黃色，而白麅則是罕見的白化現象，由於白化動物體內缺少酪氨酸酶，不能合成黑色素，導致毛色呈現白色，不過牠們在古代被視為神物，乾隆16年時，其生母崇慶皇太后過60歲生日，蒙古親王就曾獻上白麅作為壽禮，乾隆認為白麅是祥瑞徵兆，還特地請郎世寧依照其模樣繪製「瑞麅軸」，可見乾隆對白麅有多重視，而這幅畫目前藏於國立故宮博物院。