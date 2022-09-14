喬治亞是橫跨歐亞兩洲的國家，英國考古系學生在該國的考古遺跡工作時，發現一顆180萬年前的人類牙齒，是除了非洲以外，世界上最古老的牙齒化石，專家推測牙齒屬於一名成年直立人，且該發現證實了遠古人類離開非洲的遷移軌跡。

根據《每日郵報》報導，考古團隊近日在考古遺址德瑪西尼（Dmanisi）附近的奧羅茲馬尼村（Orozmani）發現距今180萬年前的人類牙齒，考古學家推測這顆牙齒屬於一名成年直立人，且是下頜骨的第四顆前臼齒，這項發現足以證明該處是除了非洲以外，人類最早的居住地之一，考古團隊負責人喬治（Giorgi Bidzinashvili）指出，這次的發現不僅對這個遺址，也對180萬年前人類離開非洲的說法有極大的意義。

事實上，在1990年代末期，就已經有考古團隊在德瑪西尼發現2個180萬年的人類頭骨化石，喬治表示牙齒主人和頭骨主人應該是「表親」關係。而世界上最古老的人類化石，是在衣索比亞發現的部分頜骨，可追溯到280萬年前；考古學家認為，直立人大約在200萬年前開始遷出非洲，雖然在大陸找到210萬年前的古代工具，但喬治亞仍是非洲以外，發現最古老人類遺骸的地方。

今年7月在西班牙阿塔普厄卡山（Atapuerca Mountain），也有考古團隊發現一塊120萬年前的顎骨碎片，當時考古學家認為這是在歐洲發現最古老的人類祖先化石，目前仍在研究關於這塊顎骨碎片的詳細資訊，該考古團隊負責人荷塞（José Maria Bermudez de Castro）表示，這是一塊非常重要且有趣的化石，「屬於人類中最早到達歐洲的族群之一。」