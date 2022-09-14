1924年發生甲子兵變，末代皇帝溥儀被正式趕出紫禁城；1945年溥儀和家人準備搭乘日本關東軍飛機，打算逃亡到日本，卻被蘇聯紅軍空降傘兵逮捕。在這21年的時間內，出了宮的溥儀先從北京移居天津，又從天津跑到東北，雖然一路輾轉、坎坷，但他的生活依舊奢華，究竟這些錢從哪裡來的呢？

根據《國家人文歷史》報導，溥儀在回憶錄《我的前半生》中描述居住在天津時的日常生活，「早七時起，洗漱畢，肖丙炎診脈。八時，鄭孝胥講《通鑒》。九時，園中散步，接見康有為……餘用果品並用茶點……在園中騎車運動，薄暮乘汽車出園，赴新購房地，少時即返」，可以看出溥儀不但有私人醫生、高級家教，平常還能享用貴族下午茶，並抽空坐專車去視察房產。

雖然溥儀出宮基本上是「淨身出戶」，但其實他仍擁有豐厚的財產，其來源主要有兩個，第一是變賣宮中物品，第二則是來自皇家固有的私產。

溥儀還在宮中時，就常從內務府挑出最好的字畫，以賞賜弟弟溥傑的名義運到宮外，存放在天津英國租界區的房子，溥傑每天回家都會背一個大包袱。而運出去的字畫包括東晉書法家王羲之、王獻之父子的《曹娥碑》、唐代書法家歐陽詢、北宋書畫家米芾、元朝書畫家趙孟頫等名人真跡，還有北宋史學家司馬光《資治通鑒》的原稿，以及北宋畫家張擇端的《清明上河圖》等。

除此之外，中華民國臨時政府擬定的《清室優待條件》規定，「大清皇帝辭位之後，歲用四百萬兩 ，俟改鑄新幣後，改為四百萬元，此款由中華民國撥用」，因此溥儀仍可擁有皇族的固有私產。據統計，溥儀出宮後每月支出高達2萬多元，還沒包括他收買軍閥、其他勢力上的開支，若真的計算下來，數目絕對更加可觀。