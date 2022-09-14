大陸一名女子在外地工作10年，辛苦存下28萬人民幣（約新台幣126萬），她將這筆錢交給住在家鄉的表哥，請對方全權幫自己處理蓋房子的事宜，未料表哥竟幫她蓋出一棟雙層百坪豪宅，讓女子驚喜不已。

根據《星視頻》報導，廣東省清遠市一名女子近日在網路上分享，自己在外辛辛苦苦工作10年，總算存下28萬人民幣，就是希望有一天能在家鄉有一棟屬於自己的房子，但她對於相關的事務一竅不通，只好把錢交給表哥，請他幫忙蓋房子，並且所有事情都讓表哥全權做主。

等房子建好、裝修完畢後，女子再度返鄉，沒想到竟看見一棟雙層豪宅，讓她大吃一驚，據悉這棟豪宅共360平米（約108.9坪），還自帶庭院，室內的地板材質為大理石，樓梯扶手也是用木材打造，整體裝潢相當豪華，讓女子開心不已。表哥透露，蓋房子只花了10萬人民幣（約新台幣44.9萬），裝潢則花了18萬人民幣（約新台幣80.8萬）。

網友們看到影片後也都非常驚訝，紛紛留言表示羨慕，「我也想有這樣的房，給58萬都可以」、「太便宜了，28萬還包裝修，良心表哥！這樣的表哥多多益善」；不過也有人認為28萬人民幣不可能蓋得出這樣的房子，猜測表哥應該有默默貼錢，「現在在農村建房子其實不容易，28萬哪裡能修建這麼好」、「要不是假的，就是表哥貼錢了，否則28萬還是裝修好的房子，絕對不可能」。