大陸甘肅一間寵物店在半年前，賣出了一隻灰色貓咪，豈料老闆娘近日在店門口，發現貓咪竟自己跑了回來，叫牠還會有反應，但身邊卻不見主人，老闆娘表示，看到貓咪非常驚訝，前陣子貓主人才聯繫過她，透露要送養貓咪，目前也連絡不到飼主。

綜合陸媒報導，甘肅金昌一間寵物店老闆娘近日發現，店門口出現一隻灰色貓咪，馬上就認出這是他們店裡，在半年前售出的貓咪，隨後趕緊叫了牠的名字，貓咪就朝老闆娘的方向跑過去，但牠的身邊卻沒有主人，老闆娘隨即聯繫飼主，但卻無人接聽。

老闆娘提到，飼主買下這隻貓後，對牠非常寵愛，會定期帶貓來店裡修剪指甲、買零食等，但前陣子對方突然聯繫他，表示由於個人因素，希望能幫貓找到收養人，老闆娘提到，當時她向貓主人建議找身邊親友收養，對貓才是最好的。

豈料近日卻看到貓自己跑回來，讓老闆娘非常傻眼，檢查貓咪的健康狀況後，並未發現任何傷痕，排除貓咪受虐的可能，但目前仍不清楚，飼主究竟是惡意棄養，還是貓咪不小心溜出來的。此事曝光後，不少網友表示「感覺是主人在附近把貓放了，讓牠自行走到店門口」、「領養代替購買」、「建議養貓前先做功課吧，別因養了才發現自己不適合，就隨意棄養」。