古代戰事不斷，每當一個朝代衰敗後，造成百姓民不聊生，就會有新的勢力興起，開創王朝更替，就會發生戰爭搶奪王位，可以發現古代打仗打贏後，士兵經常會有屠城的習慣，例如「揚州十日」，清軍入關後洗劫並屠殺揚州百姓，主要原因有2個。

根據《藝述史》報導，古代人口稀少，勞動資源寶貴，但每當戰爭打贏時，將領通常都會帶兵屠城，這是為何呢？其實士兵上戰場同樣也會感到恐懼，而屠城則是最佳的獎勵機制，對於統帥來說，殺戮與財富可以激勵軍隊，也可以用削弱並震懾敵軍的戰鬥意志。

明末清初清軍入關，揚州淪陷十日，士兵挨家挨戶索討財物，僅花1天的時間，就把揚州搜刮光，隔日才大開殺戒，透過殺戮的方式，挖出被百姓藏起來的錢財，據曾任史可法的幕僚王秀楚所著《揚州十日記》記載，揚州城被清軍屠殺80萬人，但現代澳洲歷史學者安東籬和大陸學者張德芬等人認為，揚州城被屠80萬有誇大之嫌。

此外，古代士兵基本都是文盲，而且家境貧困，屠城搜刮財物，成為他們主要收入來源，例如唐太宗李世民征討高句麗時，發現當地人有氣節，需靠拉攏的方式才願降服，因此下令攻城後，軍隊不可屠殺、搶掠，但卻讓士兵相當不滿，認為自己的獎勵被剝奪，唐太宗最終自行掏腰包發獎賞，才平息士兵的怒火，也可見古人對於人權意識較薄弱。