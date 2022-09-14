美國一隻混血比特犬和野生豪豬打架，不但身上插滿了豪豬刺，還意外吞下了許多刺，導致牠的生命垂危，飼主一家為了挽救愛犬的性命，不惜砸重金替牠進行心臟手術，未料在治療幾天過後，愛犬仍不幸過世，讓飼主悲傷不已。

綜合外媒報導，美國女子米蘭達（Miranda DeGennaro）養了一隻9歲的混血比特犬，本月2日上午，牠在自家庭院的一處平台上遇見一隻野生豪豬，雙方很快就打成一團，米蘭達聽到愛犬的叫聲，又看牠四處跑來跑去，覺得有些不對勁，立刻衝到外面查看狀況，但為時已晚，愛犬全身都插滿了豪豬的刺。

米蘭達透露，這些刺主要集中於愛犬的嘴巴四周和胸口，甚至還不小心把一部分的刺吞下肚，傷勢非常嚴重，米蘭達急忙帶著愛犬到獸醫院治療，並囑咐獸醫給予愛犬最好的醫療照顧，最終順利取下牠臉部的刺，但仍有超過20根次插在牠的胸口，檢查過後還發現，牠吞下的刺遍布體內，包含肺部、食道和消化系統，甚至有豪豬刺「穿心」，狀況相當危急。

當時米蘭達和家人決定，不管花多少錢都一定要救回愛犬，儘管心臟手術的費用不便宜，家人們也毫不猶豫地同意，並為愛犬開設募款平台，希望有好心人能夠幫助他們提供一些醫藥費。但不幸的是，米蘭達一家最終花費1.95萬美元（約新台幣60.6萬），卻依舊沒有挽回愛犬的生命，對此米蘭達悲傷地說，「我真的以為手術會成功，我崩潰了。」