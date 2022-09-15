Jose Flores Velasquez wins $1M lottery after thinking he won $600 https://t.co/cyzIuunG1m pic.twitter.com/qrp2rgqiir — New York Post (@nypost) September 8, 2022

美國維吉尼亞州一名男子維拉奎茲（Jose Flores Velasquez）玩刮刮樂，以為自己中了600美元（約新台幣1.9萬元），沒想到前去領獎時，卻被眼尖的工作人員發現，他刮中的其實是價值100萬元（約新台幣3100萬元）的頭獎，讓他震驚不已。

綜合外媒報導，維拉奎茲8月初時，在華盛頓特區以西約24公里處的Safeway超市購買氣泡水，並順手花了10美元（約新台幣311元）買了一張「20X the Money」刮刮樂。當他將彩券刮開後，發現自己中了600美元，便興奮地前往維吉尼亞州彩券客服中心兌獎，不過工作人員卻告訴他更驚人的消息，原來維拉奎茲刮中的不只是600美元，而是一張頭獎100萬美元的刮刮樂。

據悉，刮中「20X the Money」的頭獎機率極低，只有175.44萬分之一，因此當維拉奎茲得知自己是至今第2位刮中價值100萬美元頭獎的幸運兒時，完全不敢置信。最終維拉奎茲選擇一次性領取扣稅後的75.9萬美元（約新台幣2360萬元）現金，並計畫將這筆錢用來照顧家人，也可能會選擇創業。

除此之外，維吉尼亞州彩券局表示，售出彩券給維拉奎茲的Safeway超市也將獲得1萬美元（約新台幣31.1萬）的獎金。