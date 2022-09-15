英國一名男子原本在東非擔任編輯，但他卻辭去穩定工作，花8000英鎊（約新台幣29萬）在塞席爾群島買下一座荒島，當時島上什麼都沒有，男子開始種樹、引進非洲許多動物，小島變得綠意盎然，開發商相中後開出5000萬美元（約新台幣15.5億）高價想購買，但卻遭男子拒絕，因為他希望可以守住這片淨土。

根據《BBC》報導，格里姆肖（Brendon Grimshaw）原本是東非一間最大報社的編輯，收入穩定，經常接觸當地有頭有臉的人物，直到坦尚尼亞宣布獨立，肯亞不久後也將跟進，格里姆肖意識到自己的工作恐會被當地人接手，他將面臨失業，因此開始另尋新的生活方向，當時他一直夢想擁有自己的私人島嶼。

1962年格里姆肖第一次來到塞席爾群島（Seychelles），馬上就愛上小島的自然環境，決定買下其中一座島，同年花了8000英鎊（約新台幣29萬）買下該群島內最小的「中島」（Moyenne Island），全長僅400公尺，寬300公尺，海岸線不到2公里，島上僅住了一戶漁民家庭，由於中島已被荒廢數十年，島上雜草叢生。

格里姆肖與當地漁民的19歲兒子拉福圖恩（Rene Antoine Lafortune）一起改造小島，清理灌木叢，種植1.6萬棵樹木，例如棕櫚樹、木瓜、芒果等，還建出自然小徑，引進並自由放養50隻亞達伯拉象龜，島上資源非常豐富，1980年代塞席爾旅遊業開始發展，不少開發商將目光轉向中島，有人報價5000萬美元（約新台幣15.5億）想購買，但卻遭格里姆肖拒絕。

格里姆肖想要的不是錢，而是保護中島這塊淨土，但隨著他年紀越來越大，格里姆肖意識到自己的時間有限，也沒有後代可以繼承小島所有權，2007年拉福圖恩過世後，格里姆肖決定成立一個永久信託來保護該島，並與環境部簽署一項協議，使中島成為聖安妮海洋國家公園（Ste Anne Marine Park）的一部分，也是世界上最小的國家公園。

格里姆肖在2012年過世，安葬於中島，塞席爾國家公園管理局人員拉維尼亞（Isabelle Ravinia）表示，「格里姆肖將島嶼還給國家，是一件非常高尚的事情，許多人在死前，都會想將小島賣掉，拿著鉅額財產去做其他事情，但他卻沒有這麼做」。即使在旅遊旺季，中島的遊客很少超過50人，即使鄰近島嶼都變成度假勝地，但它依舊保持原樣，是群島中唯一沒有酒店或人為開發的小島。