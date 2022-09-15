巴西也有魔神仔？一名19歲少年本月6日突然不明原因失蹤，直到隔天才被遊客發現他全身赤裸，卡在90公尺深的山谷岩縫，更離奇的是，少年獲救後對於自己為何全身光溜溜一無所知，也不記得當初是怎麼抵達這片山林。
綜合外媒報導，巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）發生一起離奇的墜谷事件，一名19歲少年6日被家人通報失蹤，直到隔天一名男子行經「Monte Mestre Álvaro」自然保護區時才發現他的蹤跡。據悉，當時男子聽到求救聲後，環顧四周卻遲遲找不到聲音的來源，最終才在一處90多公尺深的山壁岩縫發現少年，立刻通報警消人員。
由於山壁地形十分陡峭，少年無法自行脫身，救難人員也難以進入，當局只好出動直升機的救生籃將他吊起救出，讓眾人錯愕的是，少年竟全身赤裸，且救難人員試圖將他吊出的50分鐘裡，他的意識相當清楚，但獲救後對於自己為何會墜谷一問三不知，也不清楚為什麼全身光溜溜。
警方調查指出，少年居住在距離保護區有29公里遠的韋利亞鎮（Vila Velha），至於少年如何墜谷又為何全裸，目前仍是謎團，所幸他送醫後並無大礙。
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