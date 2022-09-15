Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nu, em uma fenda do Mestre Álvaro, na Serra, no início da tarde desta quarta (07). Entre as pedras, ele poderia cair a qualquer momento. O resgate foi feito pelo Notaer ➡️ https://t.co/3cygxXGfH5 pic.twitter.com/bj8so2V6qL — Jornal Folha Vitória (@folha_vitoria) September 8, 2022

巴西也有魔神仔？一名19歲少年本月6日突然不明原因失蹤，直到隔天才被遊客發現他全身赤裸，卡在90公尺深的山谷岩縫，更離奇的是，少年獲救後對於自己為何全身光溜溜一無所知，也不記得當初是怎麼抵達這片山林。

綜合外媒報導，巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）發生一起離奇的墜谷事件，一名19歲少年6日被家人通報失蹤，直到隔天一名男子行經「Monte Mestre Álvaro」自然保護區時才發現他的蹤跡。據悉，當時男子聽到求救聲後，環顧四周卻遲遲找不到聲音的來源，最終才在一處90多公尺深的山壁岩縫發現少年，立刻通報警消人員。

由於山壁地形十分陡峭，少年無法自行脫身，救難人員也難以進入，當局只好出動直升機的救生籃將他吊起救出，讓眾人錯愕的是，少年竟全身赤裸，且救難人員試圖將他吊出的50分鐘裡，他的意識相當清楚，但獲救後對於自己為何會墜谷一問三不知，也不清楚為什麼全身光溜溜。

警方調查指出，少年居住在距離保護區有29公里遠的韋利亞鎮（Vila Velha），至於少年如何墜谷又為何全裸，目前仍是謎團，所幸他送醫後並無大礙。