螞蟻竟鑽進電腦螢幕裡築巢！大陸海南一名女子平時會在電腦前吃甜食，不慎把奶茶濺到螢幕上，自己卻未注意，沒想到近日發現螢幕裡竟出現數百隻螞蟻，甚至還在裡面築巢，她將此事分享至網路，不少人看了直呼「密集恐懼症發作」。

綜合陸媒報導，海南海口一名陳姓女子平時喜歡在電腦前吃甜食，豈料她近日發現，螢幕畫面出現一大堆螞蟻，推測可能是自己吃甜食時，奶茶不小心濺到上面，但她卻沒有發現，因此未立即清理，螞蟻嗅到甜味後，從電腦螢幕旁的空隙鑽了進去，甚至還在裡面築巢。

電腦雖然還可以使用，但螢幕左上角黑成一片，讓陳女看了非常傻眼，趕緊將電腦拿去檢查，提到她已聯繫過原廠，對方卻說無法維修，讓她難以接受，認為螢幕內會長螞蟻，她的問題確實最大，但其他廠牌未曾發生過這種事情，質疑螢幕設計不良，才會導致螞蟻能輕易鑽進螢幕裡，目前她只能重新買一台螢幕。

此事曝光後，在網路上引發討論，不少人表示「看完照片後，總覺得有螞蟻在我身上爬」、「她的家裡到底有多髒，才能有這麼多螞蟻啊」、「這畫面乍看之下，好像顯微鏡底下的細菌」、「如果是我，肯定會拆了電腦，然後把螞蟻清出來，螞蟻爬動的畫面，讓我看了頭皮發麻」，也有不少人質疑原廠，「螢幕拆開後就幾塊塑膠片，有什麼修不了的！」。