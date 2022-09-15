許多人聞「熊」色變，就怕狹路相逢，成了熊隻的美味大餐。網路上近日瘋傳一段影片，畫面中可見，兩隻大棕熊深夜闖入民宅車庫幹架，激烈的打鬥聲驚醒屋主，原以為發生什麼大事，查看監視器後發現竟然是棕熊，無奈表示「你們打架為何一定要在我的車庫！」

這起事件發生在美國加利福尼亞州，有兩隻大棕熊闖入一間民宅車庫，透過監視器畫面可見，兩隻熊分別從車庫兩邊衝過來，接著猛烈撞擊在一起，展開激烈的打鬥，隨後牠們站起身互相盯著對方，僵持了好一陣子，又展開第二輪爭鬥，雙方互不相讓，直接在堆滿雜物的角落裡扭打在一起，影片中隱約可以聽到兩隻棕熊發出的嘶吼聲。

屋主麗莎（Lisa Quick）表示，睡到一半被「奇怪的咆哮聲」驚醒，原以為是棕熊正在和浣熊或是郊狼對峙，但當她透過監視器畫面得知是兩隻大棕熊在自家車庫幹架，且戰況激烈，看似想要「爭地盤」，嚇得放聲尖叫。

不過麗莎一想到，這裡畢竟是自己的家，便硬著頭皮和愛犬衝出家門，試圖威嚇兩隻氣頭上的棕熊，果然將兩隻棕熊嚇得分頭落跑。麗莎事後表示，雖然經常都能看到熊的蹤影，但過去從來沒看過打成一團的景象，讓她十分無奈。