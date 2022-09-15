大陸廣西南寧一名男住戶外出辦事，長達1個月沒回家，近日回來後發現，陽台盆栽裡竟有4隻幼鳥，牠們瞪大眼看著住戶，經專家鑑定，這些幼鳥其實是領角鴞，而住戶當下也沒有驚擾牠們，領角鴞1個月後順利長出羽毛，鳥媽媽就帶牠們離開。

綜合陸媒報導，居住在南寧西鄉塘區石埠的黃姓住戶，1個月前出門辦事，近日才返家，聽到3樓陽台傳出鳥叫聲，趕緊過去查看，發現其中一個盆栽裡竟有4隻幼鳥，相互依偎在一起，模樣可愛，讓他看了非常驚訝。

黃姓住戶為了讓鳥能好好長大，他盡量避免到陽台上，總是在遠處觀察牠們，1個月後小鳥長出豐滿的羽翼，跟著母鳥離開，而小鳥剛離開時還在學飛，黃姓住戶說，起初還能看到小鳥在自家院子附近徘徊，待在樹上學習飛翔，牠們會飛後就未曾出現了。

南寧市野生動植物保護站專家顏陽解釋，這些幼鳥是「領角鴞」（Otus lettia），屬於鴞形目動物，是貓頭鷹的一種，體長約25公分，相當能適應人為環境，牠們並不擅長築巢，大多都是利用天然樹洞撫育幼鳥，有時還會飛到居民住家排油煙管內築巢。

顏陽提醒民眾，若發現領角鴞，盡量不要驚擾到牠們，更不要投餵食物，不久後牠們就會自行飛走，若在路上發現落單的雛鳥，民眾可以將牠們放到附近安全的地方，例如草叢或樹叢，牠們的母親自然會現身將雛鳥帶走，而且幼鳥只要身體健康、未受傷，落巢後會自行跳回樹枝上，民眾不用過於擔心。