讓不少人聞之色變的蟑螂已在地球存活超過3億年，是一種生命力極強的生物，對此，日本研究團隊推出一款特殊裝置，只要安裝在蟑螂背上，就能透過放電來控制蟑螂的行動，因為蟑螂體積小且方便移動，未來可望用在救災上，不過消息一出，民眾反應兩極。

綜合外媒報導，日本研究人員採用活體馬達加斯加蟑螂進行實驗，並套入機器人原理，將帶有電極、晶片、電池等裝置放在蟑螂身體，一旦連接上，就可以用電來刺激蟑螂的感覺器官，透過按下按鈕來改變蟑螂的移動方向。

這組裝置採用太陽能供電，只需30分鐘就能充飽電，每次充電最多可使用2分鐘，研究團隊認為，只要再加入小型攝像頭和感測器，未來可望應用這項技術深入難以到達或是危險的區域。

至於為何採用馬達加斯加蟑螂，是因為牠的大小通常在6公分左右，稍微大一點的身軀有助於安裝太陽能電池板，並且延長使用時間；其次是牠承受惡劣環境的能力，遠高於其他昆蟲；第三點則是比較好控制，因為牠沒有翅膀，無法飛行。

雖然研發立意良善，但消息一出，日本民眾反應兩極，有人樂見其成，但也有人認為，「在災區等著被救，看到蟑螂只會更加恐慌」、「為什麼要用真正的生物，不直接打造一個真正的機器人？這看起來很殘忍」。

對此，研究員福田憲二郎解釋，「如果真的做成昆蟲形狀的機器人，所有的腿都需要有機械化的關節，需要大量能量才能運作，而且很難像真正的昆蟲一樣平穩移動。但若是使用真正的昆蟲，只需要用電就能刺激牠們開始工作」。